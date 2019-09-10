«Одна неделя. Один мир. Один фестиваль»: в Екатеринбурге пройдет фестиваль короткометражек

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-10T19:56:10+03:00

Показы пройдут одновременно в Екатеринбурге, Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Праге, Ростове-на-Дону и Вене и многих других городах

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В столице Урала пройдет фестиваль короткометражек. Показы пройдут одновременно в Екатеринбурге, Москве, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге и Мадриде, и Праге, Ростове-на-Дону и Вене и многих других городах. «Одна неделя. Один мир. Один фестиваль» - слоган мероприятия.

- С 26 сентября более 400 различных киноплощадок, арт-центров, университетов и даже музеев по всему миру примут участие в международном голосовании за лучший фильм и лучшего исполнителя главной роли Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2019,- рассказали в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Показ фильмов пройдет в Доме кино 26 и 27 сентября в 19:00, 28 и 29 сентября в 15:00 и 18:00, 30 сентября в 19:00. Одна программа на все дни. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Продолжительность программы - 150 мин. Вход: 200 рублей.

На экране горожане увидят фильмы из Франции, США, Ирана, Канады, Германии, Великобритании и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU