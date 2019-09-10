СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-10T18:11:43+03:00

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Власти Екатеринбурга изменили порядок проведения опроса граждан. Нововведения позволят депутатам самостоятельно определять ключевые правила опросной процедуры. Как отметил руководитель аппарата Администрации Екатеринбурга Илья Захаров, опрос является оптимальной формой, позволяющей учитывать позицию горожан по ключевым вопросам, и должен отвечать всем современным требованиям.

- Проект предполагает следующие изменения: возможность проведения голосования не только по месту жительства, но, и в специальных пунктах. Второе – депутатам предоставляется возможность утверждения формы опросного листа. Третье – списки участников не составляются заранее, что исключает риски оборота персональных данных граждан. Кроме того, редакция содержит ряд корректировок, направленных на унификацию понятий и терминов. Таким образом, принятие изменений во многом позволит самим депутатам определять ключевые правила опросной процедуры, - сказал Илья Захаров.

По его словам, прошлое положение о порядке проведения опроса принималось ещё в 2006 году, в дальнейшем оно подвергалось лишь незначительным «техническим» изменениям.

По итогам обсуждения депутаты согласились с предложениями и поддержали предлагаемые поправки в действующее положение, которое регламентирует порядок проведения опроса граждан в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU