СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-10T17:10:50+03:00

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В Екатеринбурге ищут проектировщика, который обновит остановки общественного транспорта. Приём заявок на электронный аукцион заканчивается 16 сентября. За два года администрация города планирует обновить 265 остановок.

- В уральской столице уже скоро появятся принципиально новые по уровню комфорта остановки общественного транспорта. Обновляемые объекты дорожной инфраструктуры будут отличаться от ранее проектируемых различными вариантами навесных конструкций, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Согласно конкурсной документации предусмотрены следующие их варианты для различных типов остановок:

1) открытый навес остановочного пункта автобуса/троллейбуса;

2) навес остановочного пункта автобуса/троллейбуса с электронным информационным табло, с экраном с возможностью построения маршрута, получения справочной информации и размещения рекламы;

3) навес остановочного пункта трамвая (для стеснённых условий);

4) навес остановочного пункта трамвая со встроенным электронным информационным табло;

5) закрытый типовой модуль остановочного пункта автобуса/троллейбуса;

6) закрытый типовой модуль остановочного пункта автобуса/троллейбуса с электронным информационным табло, с экраном с возможностью построения маршрута, получения справочной информации и размещения рекламы;

7) типовой модуль конечного остановочного пункта автобуса/троллейбуса/трамвая. В его состав входит навес для ожидания транспорта пассажирами, помещения для водителей, кондукторов (санузел, комната приёма пищи), технические помещения для обслуживания и содержания конечного остановочного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU