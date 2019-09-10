На Урале детям выдали жизненно необходимые медизделия только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:51 2019-09-10T16:51:13+03:00

На Урале детям выдали жизненно необходимые изделия медицинского назначения только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больница не выдала несовершеннолетним тест-полоски для определения сахара в крови

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На Урале детям выдали жизненно необходимые изделия медицинского назначения только после вмешательства прокуратуры. Больница в Шалинском районе не выдала несовершеннолетним тест-полоски для определения сахара в крови. Детям с инвалидностью из-за сахарного диабета вместо положенных 28 упаковок тест-полосок выдали только 15.

- Прокуратура Шалинского района проверила исполнение требований законодательства об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите. В течение второго полугодия 2018 года и первого полугодия 2019 года пациентами было получено только 15 упаковок указанных тест-полосок. Более того, рецепты на необходимое количество ГБУЗ Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» детям-инвалидам не были выданы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Распоряжением Правительства «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год» назначенные детям-инвалидам лекарственные препараты включены в указанный перечень и должны предоставляться бесплатно.

В адрес главного врача ГБУЗ Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» вынесено представление об устранении нарушений. Детям выдали необходимые тест-полоски. Два сотрудника больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU