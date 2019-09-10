2019-09-10T16:51:13+03:00
Общество

На Урале детям выдали жизненно необходимые медизделия только после вмешательства прокуратуры

Больница не выдала несовершеннолетним тест-полоски для определения сахара в крови
Алина СУРИНА
Поделиться:
На Урале детям выдали жизненно необходимые изделия медицинского назначения только после вмешательства прокуратурыНа Урале детям выдали жизненно необходимые изделия медицинского назначения только после вмешательства прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Урале детям выдали жизненно необходимые изделия медицинского назначения только после вмешательства прокуратуры. Больница в Шалинском районе не выдала несовершеннолетним тест-полоски для определения сахара в крови. Детям с инвалидностью из-за сахарного диабета вместо положенных 28 упаковок тест-полосок выдали только 15.

- Прокуратура Шалинского района проверила исполнение требований законодательства об охране интересов граждан, нуждающихся в особой государственной защите. В течение второго полугодия 2018 года и первого полугодия 2019 года пациентами было получено только 15 упаковок указанных тест-полосок. Более того, рецепты на необходимое количество ГБУЗ Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» детям-инвалидам не были выданы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Распоряжением Правительства «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год» назначенные детям-инвалидам лекарственные препараты включены в указанный перечень и должны предоставляться бесплатно.

В адрес главного врача ГБУЗ Свердловской области «Шалинская центральная городская больница» вынесено представление об устранении нарушений. Детям выдали необходимые тест-полоски. Два сотрудника больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На проведение Универсиады-2023 Свердловская область планирует направить более 14 миллиардов рублей
В Свердловскую областную больницу для тяжелобольных детей купили уникальный аппарат
Власти Екатеринбурга изменили порядок проведения опроса граждан
Семь улиц Екатеринбурга назовут в честь советских музыкальных деятелей
«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В Екатеринбурге ищут проектировщика, который обновит остановки общественного транспорта
Банк УРАЛСИБ предлагает новые стратегии в рамках индивидуального инвестиционного счета
В Екатеринбурге продлили закрытие перекрестка улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков
В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему деньги на город расходуются медленно
Горячая штучка: обнаженная екатеринбурженка может попасть на обложку Playboy
МегаФон Путешествия теперь и в приложении на iOS и Android
«Уже готовятся к выписке»: в уральской больнице родился 30-тысячный младенец
Когда опрессовки затянулись: жителям уральского поселка вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры
ВТБ: уральцы в 1,5 раза увеличили число транзакций по картам во время отдыха за рубежом