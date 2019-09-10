«Уже готовятся к выписке»: в уральской больнице родился 30-тысячный младенец

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-10T15:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В перинатальном центре Нижнего Тагила на свет появился 30-тысячный младенец. Мальчика назвали Тимофеем, он родился в 9:40. Врачи уверяют, что малыш здоровый, сейчас он находится с мамой, и они оба уже готовятся к выписке.

- Перинатальный центр Демидовской горбольницы был открыт в сентября 2010 года. За время работы здесь появилось 30 тысяч детишек, среди которых 384 пары близнецов и двойняшек, а мальчиков - на две тысячи больше, - отметили в пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Сейчас центр обслуживает всех жительниц Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа. А все потому, что второй роддом (в ЦГБ №1) находится на плановой реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU