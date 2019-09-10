2019-09-10T14:25:56+03:00
Общество

Когда опрессовки затянулись: жителям уральского поселка вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры

Люди сидели без блага почти полгода
Мария Трапезникова
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В уральском поселке жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуруВ уральском поселке жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителям поселка Верх-Нейвинский вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры. Без воды они сидели с мая.

- В это время тепловая компания приостановила горячее водоснабжение в связи с остановкой котельной, которую должны были ремонтировать, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Но воду так и не возвращали. Тогда местные жители обратились за помощью в прокуратуру - там устроили проверку, после чего передали требование в суд, где обязали администрацию в кратчайшие сроки вернуть жителям горячую воду, чего бы это ни стоило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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