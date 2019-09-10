Находил своих жертв через объявления: в Екатеринбурге поймали вора гаджетов

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-10T10:27:56+03:00

Всех пострадавших от его рук просят обратиться в полицию

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Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге мужчину, которого подозревают в серии краж. Чаще всего его жертвами становились посетители сайтов бесплатных частных объявлений.

- В августе этого года в отделение обратился мужчина, который сообщил, что незадолго до кражи разместил в Интернете объявление о продаже ноутбука, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Он созвонился с покупателем и встретился с ним в указанном месте.

Незнакомец заверил, что все день перевел на карту и показал чек, чтобы подтвердить слова. После того, как ноутбук был у него, он отметил передачу денег.

Если вы пострадали от рук этого мужчины, обратитесь в полицию. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

- Таким образом, сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Это оказался не первый звонок – оказалось, что подозреваемый совершал кражи и ранее, в июле. Только в первый раз его жертвой стала девушка, у которой он украл телефон стоимостью 28 тысяч.

Во время розыска полиция задержала 28-летнего безработного местного жителя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Всех, кто пострадал от его рук, просят обратиться по телефонам: 8 (343) 356-42-11 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU