2019-09-10T10:18:48+03:00
Недвижимость

«Мусорная реформа» в частном секторе: как обстоят дела в Екатеринбурге и окрестностях

Об этом расскажет представитель ЕМУП «Спецавтобаза»
Лев ИСТОМИН
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Начальник юридической службы ЕМУП "Спецавтобаза" Виктор Глушанков. Фото: предоставлено предприятиемНачальник юридической службы ЕМУП "Спецавтобаза" Виктор Глушанков. Фото: предоставлено предприятием
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Какие правила обращения с твердыми коммунальными отходами действуют в частном секторе восточной зоны Свердловской области, куда входит Екатеринбурге? Что такое «помешковый» сбор мусора и можно ли от него отказаться?

Кто должен поставить здесь контейнерные площадки? И почему сегодня нельзя сжигать отходы?

На эти и другие вопросы ответит начальник юридической службы ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Глушанков в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm в 8:30 12 сентября.

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