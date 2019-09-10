«Мусорная реформа» в частном секторе: как обстоят дела в Екатеринбурге и окрестностях
Об этом расскажет представитель ЕМУП «Спецавтобаза»
Начальник юридической службы ЕМУП "Спецавтобаза" Виктор Глушанков. Фото: предоставлено предприятием
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Какие правила обращения с твердыми коммунальными отходами действуют в частном секторе восточной зоны Свердловской области, куда входит Екатеринбурге? Что такое «помешковый» сбор мусора и можно ли от него отказаться?
Кто должен поставить здесь контейнерные площадки? И почему сегодня нельзя сжигать отходы?
На эти и другие вопросы ответит начальник юридической службы ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Глушанков в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm в 8:30 12 сентября.