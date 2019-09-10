Окупится только через 12 лет: в Екатеринбурге подорожала цена на парковки

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-10T09:46:06+03:00

С осени на 10% поднялась цена на парковки и гаражи в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас придется заплатить до 4,3 тысяч в месяц за место

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Наверное, каждый автолюбитель хоть раз жаловался на отсутствие парковочных мест в центре Екатеринбурга. А еще кто-то – на подземные платные парковки с почасовой или помесячной оплатой. Что ж, теперь они будут жаловаться еще больше – с осени цена на места увеличилась еще на 10%.

Теперь, чтобы ставить машину в одном месте, придется отдать до 4,3 тысяч рублей в месяц. А средняя цена за гараж – до 5,7 тысяч в месяц.

- Больше всего гаражей выставлено сейчас на продажу в центре, в микрорайонах Автовокзала, ВИЗ, Эльмаш и Юго-Западный, - рассказали в пресс-службе портала N1.RU. – А парковочные места активнее всего продают также в центре и на Автовокзале, на третьем месте по количеству – Академический.

Кстати, интересно заметить, что цена самого дорогого паркинга на данный момент – 4 миллиона рублей. А если приобретать гараж или парковку для сдачи в аренду, то гараж окупится через 7 лет, а вот парковочное место – почти через 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU