Четвертая победа подряд: «Автомобилист обыграл магнитогорский «Металлург»

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-09T20:09:34+03:00

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«Автомобилист обыграл магнитогорский «Металлург». Наши хоккеисты победили гостей в серии буллитов - 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В серии буллитов победу ХК «Автомобилист»принес Найджел Доус. «Шоферы» закончили первую серию домашних матчей четвертой подряд победой.

- Напряженный очень матч был. Никто не хотел уступать. Количество блокированных бросков со стороны обеих команд говорит само за себя. Претензии есть к защитникам по началу атаки и к центральной подаче на точку выбрасывания. Спасибо парням за проделанную работу в третьем периоде и в овертайме, - поделился Мартемьянов Андрей, главный тренер ХК «Автомобилист».

Гости дважды выходили вперед – забрасывали Деннис Расмуссен и Денис Паршин. Нашей команде удавалось отыгрываться еще до ухода на перерыв – отличились Артем Гареев и Алексей Василевский. Ворота защищали: Якуб Коварж и Василий Кошечкин.

«Автомобилист» с 8 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. 12 сентября на выезде наша команда сыграет против «Салавата Юлаева».

ИСТОЧНИК KP.RU