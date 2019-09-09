СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-09T17:10:55+03:00

Из городского бюджета на ремонт будет потрачено почти 17 миллионов

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До конца года в екатеринбургском Дендропарке возле цирка появится новый вход. Из городского бюджета на ремонт будет потрачено почти 16, 7 миллионов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале госзакупок. Подрядчик демонтирует ворота и железобетонные секции забора со входа по улице Добролюбова и установит их на новом месте.

- Подрядчик обязуется по заданию заказчика, выполнить работы по ремонту ограждения дендрологического парка, расположенного по адресу улица 8 Марта, дом 37а (со стороны ул. Радищева), а также произвести все необходимые подготовительные, монтажные, иные неразрывно связанные с объектом работы и испытания, сдать результат работ заказчику, - указано на сайте госзакупок Свердловской области.

Также от подрядчика потребуется перенести гранитный памятник и восстановить асфальтобетонное покрытие на тротуаре вдоль улицы Радищева Работы по обустройству нового входа в Дендропарк и ремонту ограждений завершатся до 31 декабря 2019 года. Торги по данной закупке пройдут в формате электронного аукциона 17 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU