2019-09-09T12:22:10+03:00
Общество

Проблемы с очередями в школах и садах Екатеринбурга решит новый городской портал

На тепловой карте будет показана, где и какие объекты построят в ближайшее время, а также информация о загруженности учебных заведений.
Юлия СТАЛИНА
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Новый портал презентовал мэр Александр Высокинский.Новый портал презентовал мэр Александр Высокинский.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В мэрии Екатеринбурга презентовали новый городской портал, который поможет жителям выбрать школу или детский сад. На новом информационном ресурсе будут размещаться сведения строительстве образовательных учреждений. Благодаря сайту можно увидеть, какие объекты появятся до 2025 и 2035 года. Мэр Екатеринбурга объяснил концепцию работы.

- Сегодня существуют вопросы по детским садам и школам, самое главное мы должны информировать горожан. Они должны знать, в каких районах будем строить, реконструировать. Цель работы портала - сделать понятную и прозрачную картину строительства социальных объектов. Тепловая карта составлена с помощью анализа инфраструктуры, потребностей населения и количества людей, проживающих здесь. Город разделён город на 57 районов. Каждый имеет возможность посмотреть на карту, - сказал Александр Высокинский.

Власти считают, что портал частично поможет сократить очереди в школах детских садах. Также люди смогут планировать покупку квартиры исходя из информации на портале. В ближайшее время в «тепловую карту» добавят разграничения трех цветов: желтый, зеленый и красный. Последний цвет сигнализирует о критической ситуации.

Попасть на портал можно через сайт екатеринбург.рф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попасть на портал можно через сайт екатеринбург.рф.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что до 2025 года в городе планируют построить 27 детских садов и 22 школы.

Добавим, чтобы открыть «тепловую карту» необходимо перейти на сайт екатеринбург.рф, выбрать раздел «жителям» и найти вкладку «Геопортал», она выделена зеленым цветом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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