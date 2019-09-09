В два подхода: в Чкаловском районе Екатеринбурга на ремонт закроют одну и ту же улицу

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-09T11:17:03+03:00

В Екатеринбурге дважды закроют один и тот же участок в Чкаловском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проезд запретят по Трактористов и Чайковского

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В Екатеринбурге на перекрестке Трактористов и Чайковского закроют дорогу для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

- На участке будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. Участок закроют в два этапа, - добавили там.

Первый этап пройдет с 10 по 25 сентября – по Трактористов от дома №13 до дома №19.

Второй этап – с 26 сентября по 10 октября, закроют дорогу по Чайковского, от дома №80 до Трактористов.

Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU