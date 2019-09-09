Полная безопасность и стерильность: в УрФУ предлагают горожанам стать донорами крови

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-09T09:45:19+03:00

Принять участие в мероприятии можно 9 и 11 сентября

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У входа в главный корпус УрФУ на Мира, 19 9 и 11 сентября можно будет проверить свою кровь (это можно сделать в понедельник, до 13:00) или стать донором (в среду, с 10:00 до 13:00).

- Стать донорами 11 сентября мы приглашаем жителей Екатеринбурга, которые ранее уже сдавали кровь в рамках программ федерального медико-биологического агентства, а также прошедших предварительную проверку в мобильном пункте 9 сентября, — отметили в Союзе студентов УрФУ.

Для удобства горожан к корпусу пригонят 20-метровый трейлер, который гарантирует полную безопасность, комфортные условия забора крови и профессиональный лабораторный контроль.

Вместе с тем, специалисты напоминают: за 48 часов до донации запрещено употреблять алкоголь, а непосредственно перед процедурой – курить и принимать любые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU