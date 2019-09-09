Продавал через интернет-магазин: на Урале наркоторговца отправили в колонию на 13 лет
В Первоуральске осудили местного жителя, который с января по март этого года сбывал наркотики через Интернет. Для того, чтобы провернуть дельце, мужчина договорился с оператором одного Интернет-магазина, сам же решил стать розничным курьером.
- Общение между ними осуществлялось путем переписки. Согласно разработанному плану, передавали они свой товар через «тайники-закладки», а оплачивали покупатели с помощью банковской карты – чтобы исключить визуальный контакт, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В ходе расследования дела у обвиняемого нашли в его тайниках 61 сверток с наркотиками. Суд назначил ему 13 лет колонии особого режима со штрафом в 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU