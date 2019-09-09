Продавал через интернет-магазин: на Урале наркоторговца отправили в колонию на 13 лет

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-09T09:32:45+03:00

Помимо этого его обязали выплатить штраф в 20 тысяч

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В Первоуральске осудили местного жителя, который с января по март этого года сбывал наркотики через Интернет. Для того, чтобы провернуть дельце, мужчина договорился с оператором одного Интернет-магазина, сам же решил стать розничным курьером.

- Общение между ними осуществлялось путем переписки. Согласно разработанному плану, передавали они свой товар через «тайники-закладки», а оплачивали покупатели с помощью банковской карты – чтобы исключить визуальный контакт, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе расследования дела у обвиняемого нашли в его тайниках 61 сверток с наркотиками. Суд назначил ему 13 лет колонии особого режима со штрафом в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU