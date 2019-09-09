Один вызов за другим: в Екатеринбурге ночью сгорели две легковушки

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-09T07:59:17+03:00

Сегодня ночью на Пионерском поселке сгорело сразу два автомобиля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге в ночь на 9 сентября сгорели две легковушки. ЧП произошли на улице Боровая и Ильича.

Около 02:33 диспетчеры МЧС получили информацию о возгорании Suzuki на улице Боровая. Туда сразу отправилось 7 спасателей на 2 спецмашинах.

- На площади в 10 «квадратов» полностью сгорела иномарка, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Потушить автомобиль удалось в 02:44, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:32.

Новость о втором инциденте, произошедшем на улице Ильича, диспетчеры получили сразу после первого вызова – в 03:26. Там загорелась «Лада».

- У машины повредился моторный отсек, на место выехали 7 спасателей, и уже к 03:57 пожар потушили, - добавили в пресс-службе МЧС.

- Сообщение о возгорании Suzuki во дворе дома на улице Боровой в дежурную часть поступило в 02.50. На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 3. Причина произошедшего устанавливается, - добавили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Кроме того, от пожара пострадали еще три автомобиля. Сообщение о возгорании «Лады» на улице Ильича поступило в отдел полиции № 15 сегодня ночью в 3.30. Владелец отказался обращаться в органы внутренних дел по причине самовозгорания транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU