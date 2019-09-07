Будут идти 19 дней: в Екатеринбурге стартовал крестный ход до Верхотурья

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-07T16:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сегодня, 7 сентября, начался один из самых продолжительных крестных ходов России - Симеоновский. Верующие за 19 дней пройдут 390 километров. Конечной их целью станет Верхотурье. В этом году в ходе приняли участие порядка 200 человек, часть еще присоединится по дороге.

- По архивным фотографиям восстановлена традиция 1914 года, когда многолюдный Свято-Симеоновский крестный ход выдвигался из центра Екатеринбурга с иконой святой Екатерины, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На Симеоновский крестный ход собрались люди со всех концов России: из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинской области, Барнаула и Сибири.

За первый день паломники планируют пройти порядка 22 километров и остановиться на ночлег в Балтыме. В прошлый раз, в 2015 году, ход собрал больше 300 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU