Некоторым надевали маски: под Екатеринбургом из горящей колясочной эвакуировали 35 человек

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-07T08:33:30+03:00

В Заречном вспыхнула колясочная, но никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Заречном этим утром, 7 сентября, вспыхнуло помещение колясочной. Огонь охватил весь первый этаж. Сообщение поступило диспетчерам в 03:58. На место сразу выехали 13 пожарных на 3 спецмашинах.

- На площади в 20 «квадратов», помимо самого помещения, сгорели 12 колясок, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Спасатели эвакуировали из пятиэтажного здания 35 человек, включая 13 детей.

Все обошлось без травм, некоторым пришлось надевать специальные дыхательные маски, чтобы избежать отравления. В 04:08 огонь локализовали, а в 04:12 ликвидировали открытое горение. В 06:30 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU