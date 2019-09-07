Некоторым надевали маски: под Екатеринбургом из горящей колясочной эвакуировали 35 человек
В Заречном этим утром, 7 сентября, вспыхнуло помещение колясочной. Огонь охватил весь первый этаж. Сообщение поступило диспетчерам в 03:58. На место сразу выехали 13 пожарных на 3 спецмашинах.
- На площади в 20 «квадратов», помимо самого помещения, сгорели 12 колясок, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Спасатели эвакуировали из пятиэтажного здания 35 человек, включая 13 детей.
Все обошлось без травм, некоторым пришлось надевать специальные дыхательные маски, чтобы избежать отравления. В 04:08 огонь локализовали, а в 04:12 ликвидировали открытое горение. В 06:30 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU