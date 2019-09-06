2019-09-06T20:19:51+03:00
Спорт

«Автомобилист» разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче

Это третья победа екатеринбуржской команды в новом сезоне КХЛ
Алина СУРИНА
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«Шоферы» обыграли петербургское СКА со счетом 5:2 Фото: ВКонтакте ХК Автомобилист«Шоферы» обыграли петербургское СКА со счетом 5:2 Фото: ВКонтакте ХК Автомобилист
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Автомобилист разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче. Это уже третья победа екатеринбуржской команды в новом сезоне КХЛ. «Шоферы» обыграли петербургское СКА со счетом 5:2. Шайбы в составе екатеринбургского клуба забросили Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Евгений Мозер, Андрей Обидин и Алексей Василевский.

- Равная игра была обеих команд. Техническая оснащенность игроков, выполняемость заданий. Много борьбы было. Я считаю, что захватывающий матч был. Забили хорошие голы и в обороне неплохо отыграли. Я результатом доволен, - Мартемьянов Андрей, главный тренер ХК «Автомобилист».

«Автомобилист» после этой победы поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет дома 9 сентября с магнитогорским «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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