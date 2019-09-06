На Урале 7 семьям, проживавшим в аварийном доме, выдали новые квартиры
В Арти прокуратура обязала администрацию города выдать 7 семьям, которые долгое время жили в аварийном доме, выдать новые квартиры.
- В мае 2015 года было проведено обследование жилого дома на улице Козлова, в котором располагались 8 квартир, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Дом был построен еще в 70-е годы.
Оказалось, что некоторые люди жили в нем еще с момента постройки - как, например, 77-летняя пенсионерка. После проверки дом признали аварийным, его должны были снести, но жителей об этом не предупредили.
После этого прокуратура направила дело в суд. Администрацию города обязали предоставить семьям новые квартиры – что и было сделано на днях.
ИСТОЧНИК KP.RU