На Урал стали чаще приезжать мигранты из Европы

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-06T13:03:39+03:00

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В 2019 году в Свердловской области выросло количество мигрантов из Таджикистана, Китая и Германии. Сегодня в регионе официально зарегистрировано 139 тысяч человек.

- С начала года наблюдалось снижение общего количества иностранных граждан на 1,8%. Однако сегодня зарегистрировано увеличение на 3%, - рассказывает начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова, слова которой приводит издание «Наша Газета».

Большую часть из числа приезжих составляют жители стран бывшего СССР, таковых – 83,5%. Треть от всех приезжих – граждане Таджикистана. Среди «визовых» стран лидируют Китая (10%), Германия и Италия.

ИСТОЧНИК KP.RU