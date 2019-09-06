На Урале мужчине, который «барыжил» наркотиками, дали 15 лет тюрьмы
В Североуральске отправили в тюрьму местного 34-летнего жителя, который торговал наркотиками. Оказалось, что этим незаконным делом он занимался с февраля 2018 года по январь 2019, то есть почти год.
- Наркотики он приобретал через Интернет с помощью «тайников-закладок», после чего сбывал их другим людям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Его поймали в январе этого года. При обыске сотрудники полиции нашли приготовленные к продаже два разных вида наркотиков в крупном размере, а помимо этого – инструменты для изготовления.
Всех, кому мужчина продавал вещества, допросили – они подтвердили незаконную деятельность своего «барыги». Ему назначили 15 лет и 1 месяц тюрьмы строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU