На Урале мужчине, который «барыжил» наркотиками, дали 15 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-06T08:39:02+03:00

Мужчина торговал наркотиками почти год, но его поймали и отправили в тюрьму на 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

При обыске в его квартире нашли не только вещества, но и инструменты для их приготовления и фасовки

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В Североуральске отправили в тюрьму местного 34-летнего жителя, который торговал наркотиками. Оказалось, что этим незаконным делом он занимался с февраля 2018 года по январь 2019, то есть почти год.

- Наркотики он приобретал через Интернет с помощью «тайников-закладок», после чего сбывал их другим людям, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Его поймали в январе этого года. При обыске сотрудники полиции нашли приготовленные к продаже два разных вида наркотиков в крупном размере, а помимо этого – инструменты для изготовления.

Всех, кому мужчина продавал вещества, допросили – они подтвердили незаконную деятельность своего «барыги». Ему назначили 15 лет и 1 месяц тюрьмы строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU