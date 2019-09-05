СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-05T17:55:22+03:00

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В Екатеринбург из садов всей страны привезут наливные яблоки. В городе 7 и 8 сентября пройдет ярмарка выходного дня. Палатки будут стоять с 09:00 до 16:30 на Площади 1905 года.

- Начало осени – время сбора урожая. Поэтому на ярмарке в большом количестве будут представлены свежие овощи и фрукты. Посетители смогут сделать запасы на зиму. Особенно много ожидается яблок – как местных, так и привезенных из других регионов, в частности, из Саратова и Поволжья. Можно приобрести различные ягоды от местных производителей, а также клубнику, привезенную из Киргизии, - рассказали в пресс-службе администрации города.

На ярмарку привезут и другие продукты из всего Уральского региона. Это молоко и молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, рыба, а также сладости и мёд. Посетители ярмарки смогут здесь найти выпечку, изделия ручной работы и саженцы.

Добавим, что автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта уже с 19:00 пятницы. Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного рядом крупного торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU