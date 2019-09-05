«Стране нужны вы»: 50 свердловских школьников получили губернаторские премии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-05T14:43:28+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии 50 лучшим школьникам региона. Этой наградой удостоены учащиеся, достигшие многого в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.

- XXI век изобилует примерами, как одна удачная и плодотворная идея способна изменить мир, создать новые отрасли экономики, обеспечить благосостояние целых стран. Сегодня такие идеи нужны России, а, значит, нужны вы: умные, образованные, целеустремленные, активные молодые люди, - отметил Куйвашев.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Отметим, что премия предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Ее учредили еще в 1997 году и вручили больше 900 школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU