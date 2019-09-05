«Стране нужны вы»: 50 свердловских школьников получили губернаторские премии
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии 50 лучшим школьникам региона. Этой наградой удостоены учащиеся, достигшие многого в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности.
- XXI век изобилует примерами, как одна удачная и плодотворная идея способна изменить мир, создать новые отрасли экономики, обеспечить благосостояние целых стран. Сегодня такие идеи нужны России, а, значит, нужны вы: умные, образованные, целеустремленные, активные молодые люди, - отметил Куйвашев.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Отметим, что премия предполагает материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Ее учредили еще в 1997 году и вручили больше 900 школьникам.
ИСТОЧНИК KP.RU