На Урале появится фонд защиты обманутых дольщиков
В Свердловской области появится Фонд защиты дольщиков. Он сможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. К такому решению пришел вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
В данный момент проходит формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, и согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
- Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов, - отметил Бидонько. – Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета.
По словам вице-губернатора, до конца года планируется поддержать 540 уральцев и закрыть вопрос сразу по 7 объектам.
ИСТОЧНИК KP.RU