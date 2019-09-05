На Урале появится фонд защиты обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-05T13:48:53+03:00

С помощью него планируется помочь 540 свердловчанам, оказавшимся в неприятном положении

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В Свердловской области появится Фонд защиты дольщиков. Он сможет защитить права покупателей в случае банкротства застройщика. К такому решению пришел вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В данный момент проходит формирование пакета документов, разработка нормативно-правовой базы, и согласуются вопросы софинансирования деятельности фонда.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

- Мы получим действенный инструмент, который позволит решать проблемы обманутых дольщиков быстрее и эффективней. Сегодня вся нагрузка по достройке домов в той или иной мере ложится на областной бюджет, будь это выделение земельных участков или прямое финансирование объектов, - отметил Бидонько. – Использование фонда позволит до 67% средств на завершение строительства получать из федерального бюджета.

По словам вице-губернатора, до конца года планируется поддержать 540 уральцев и закрыть вопрос сразу по 7 объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU