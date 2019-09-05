Свердловчанина отправили под суд после аферы с документами
Прокуратура Первоуральска направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в фальсификации с документами.
Он заключил договор на оказание юридических услуг своей доверительницы в суде, чтобы взыскать страховую премию со страховой компании.
- Мужчина, действуя умышлено, представил в суд заведомо ложное письменное доказательство к исковому заявлению для дальнейшего рассмотрения, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В частности, в суд была представлена претензия к страховой компании от имени доверительницы, датированная апрелем 2018 года.
В итоге, на мужчину завели уголовное дело и направили в местный Первоуральский суд.
ИСТОЧНИК KP.RU