2019-09-05T12:04:05+03:00
Общество

Свердловчанина отправили под суд после аферы с документами

Он представлял свою доверительницу и пытался «выбить» страховую премию
Мария Трапезникова
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Жителя Первоуральска отправили в суд после фальсификации с документамиЖителя Первоуральска отправили в суд после фальсификации с документамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Первоуральска направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в фальсификации с документами.

Он заключил договор на оказание юридических услуг своей доверительницы в суде, чтобы взыскать страховую премию со страховой компании.

- Мужчина, действуя умышлено, представил в суд заведомо ложное письменное доказательство к исковому заявлению для дальнейшего рассмотрения, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – В частности, в суд была представлена претензия к страховой компании от имени доверительницы, датированная апрелем 2018 года.

В итоге, на мужчину завели уголовное дело и направили в местный Первоуральский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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