«Бережно ухаживал»: свердловчанин вырастил у себя дома 37 кустов конопли
В Нижнем Тагиле полицейские задержали 45-летнего мужчину, который вырастил у себя в огороде среди овощей и цветов 37 кустов конопли. Он за ними бережно ухаживал: регулярно поливал и пропалывал, создавая благоприятные условия для роста и созревания.
- Помимо этого, у жителя изъяли около 70 грамм растительного наркотического средства каннабис, которое, по словам самого мужчины, он употребляет уже несколько лет, - рассказали в пресс-группе нижнетагильской полиции.
Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД
Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД
Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД
Выяснилось, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас его задержали и, пока проводится расследование, оставили под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU