«Бережно ухаживал»: свердловчанин вырастил у себя дома 37 кустов конопли

СЕГОДНЯ 11:35 2019-09-05T11:35:00+03:00

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В Нижнем Тагиле полицейские задержали 45-летнего мужчину, который вырастил у себя в огороде среди овощей и цветов 37 кустов конопли. Он за ними бережно ухаживал: регулярно поливал и пропалывал, создавая благоприятные условия для роста и созревания.

- Помимо этого, у жителя изъяли около 70 грамм растительного наркотического средства каннабис, которое, по словам самого мужчины, он употребляет уже несколько лет, - рассказали в пресс-группе нижнетагильской полиции.

Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД

Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД

Фото: пресс-группа нижнетагильского МВД

Выяснилось, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Сейчас его задержали и, пока проводится расследование, оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU