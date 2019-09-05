2019-09-05T11:13:32+03:00
Общество

Чтобы водители не мучились в пробках: в Екатеринбурге появятся «умные светофоры» из Японии

Они будут фиксировать трафик и регулировать включение зеленых сигналов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге могут появиться "умные светофоры", которые будут ликвидировать пробки на дорогахВ Екатеринбурге могут появиться "умные светофоры", которые будут ликвидировать пробки на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге появятся японские «умные светофоры», которые призваны ликвидировать пробки на дорогах. Об этом во время Восточного экономического форума заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

- Это достаточно интересная тема, решающая вопрос заторов на транспортных магистралях в наших крупных городах. Буквально вчера мы как раз проводили переговоры, чтобы расширить географию этого проекта, определили еще девять городов, где японцы зайдут со своей технологией, - отметил он.

Помимо Екатеринбурга, светофоры планируют установить еще в Перми, Ижевске, Тюмени, Липецке, Гатчине и других городах. Когда их можно будет увидеть на улицах города, обсудят на заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды.

Отметим, что «японские гости» уже работают в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Система работает в автоматическом режиме: она фиксирует трафик и определяет, в какой момент включать зеленый сигнал светофора, чтобы ликвидировать пробку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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