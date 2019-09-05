2019-09-05T10:36:31+03:00
Общество

Стоит задуматься: в Екатеринбурге больше всего получают строители

А меньше всего - юристы и медики
Мария Трапезникова
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Средняя зарплата строителей при неполном рабочем дне составляет 58 тысяч рублей в месяцСредняя зарплата строителей при неполном рабочем дне составляет 58 тысяч рублей в месяцФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге при нестандартном графике больше всего получают строители – около 58 тысяч рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа».

- В среднем в Екатеринбурге оклад при неполном рабочем дне на данный момент составляет около 25,3 тысяч рублей. При этом показатель варьируется в зависимости от сферы деятельности, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Наибольшую зарплату соискатели могут получить в сфере строительства (около 57,7 тысяч рублей).

Меньше всего за такой график готовы платить юристам (чуть больше 14 тысяч), работникам сферы ЖКХ и эксплуатации (15,3 тысячи) и медикам (почти 16 тысяч).

- Многие работодатели в вакансиях предлагают неполную рабочую загрузку, но при этом указывают максимальный зарплатный порог, - добавили в «Авито». – Таким образом они отмечают готовность платить больше кандидатам, согласным на полный рабочий день. Если соискатель планирует работать меньше, то и уровень оплаты будет уменьшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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