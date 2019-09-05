С потолка сыпется штукатурка: прокуратура через суд обязала свердловскую больницу провести ремонт
Прокуратура Первоуральска через суд добилась устранения нарушений пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В больнице со стен отваливалась штукатурка, дверные откосы перевязочной и ряда палат находились в ужасном состоянии – это делало их неустойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
- Кроме того, койки в палатах вплотную приставлены к стенам с окнами, а не на расстоянии 0,9 метров, как предусмотрено законодательством, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Хранение и сушка уборочного инвентаря осуществляется не в отдельном помещении, а в ванных.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
А в хирургическом корпусе выявлены нарушения пожарной безопасности. Прокуратура обратилась в суд с требованием исправить все нарушения. Суд согласился и назначил даты: все должно быть в порядке к 30 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU