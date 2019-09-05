2019-09-05T09:11:32+03:00
Общество

Хорошему танцору и мячи не мешают: экс-футболист зажег на поле «Екатеринбург Арены»

Посмотрите, что происходит на стадионе между матчами
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Максим ЩербаковФото: Максим Щербаков
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Екатеринбуржцы каждый день удивляют своим творческим потенциалом. Вот и танцоры далеко не ушли, они решили похвастаться пластикой и записали зажигательное видео. И не просто в студии, а на поле «Екатеринбург Арены». В ролике молодые люди танцуют страстную бачату в футбольной форме. Идейным вдохновителем и одним из участников видео оказался екатеринбуржец Максим Щербаков.

- Идея была соединить спорт и танцы. В идеале - договориться с футболистами ФК «Урал» об участие в видео. Много для этого сделали, Но не получилось, к сожалению, - рассказывает хореограф Максим.

По словам молодого человека, танец придумали за 3 репетиции. Сам процесс съемки длился полтора часа. Но выйти на поле оказалось не так-то просто. Пришлось договариваться с администрацией «Екатеринбург Арены». Оказалось, что Максим в прошлом футболист, раньше участвовал в чемпионате области за ФК «Орион» и даже выходил против ФК «Урал».

- Я большой поклонник нашей команды. Сам в прошлом футболист, но завершил карьеру, сломав ногу. Теперь до конца жизни у меня в ноге несколько пластин, спицы и шурупы. однако это не сильно мешает мне танцевать, - смеется он.

Танцоры хотели не только зарядить всех хорошим настроением, но и пожелать удачи нашим футболистам в новом сезоне.

Что происходит на "Екатеринбург Арене", когда там нет футбольных матчей.Пригласи этих танцоров с мастер-классами по бачате к себе в город! Пиши [id7915255 @maxdance21] Запишись на пробный урок по бачате: +7 (343) 288-57-48 ТЦ Мытный Двор, 8 марта, 8д и Карла Либкнехта 22 MaxDance Сальса, бачата, бразильский зук, реггетон, танцы в Екатеринбурге. Video by Олег Никитин

ИСТОЧНИК KP.RU

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