Хорошему танцору и мячи не мешают: экс-футболист зажег на поле «Екатеринбург Арены»

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-05T09:11:32+03:00

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Екатеринбуржцы каждый день удивляют своим творческим потенциалом. Вот и танцоры далеко не ушли, они решили похвастаться пластикой и записали зажигательное видео. И не просто в студии, а на поле «Екатеринбург Арены». В ролике молодые люди танцуют страстную бачату в футбольной форме. Идейным вдохновителем и одним из участников видео оказался екатеринбуржец Максим Щербаков.

- Идея была соединить спорт и танцы. В идеале - договориться с футболистами ФК «Урал» об участие в видео. Много для этого сделали, Но не получилось, к сожалению, - рассказывает хореограф Максим.

По словам молодого человека, танец придумали за 3 репетиции. Сам процесс съемки длился полтора часа. Но выйти на поле оказалось не так-то просто. Пришлось договариваться с администрацией «Екатеринбург Арены». Оказалось, что Максим в прошлом футболист, раньше участвовал в чемпионате области за ФК «Орион» и даже выходил против ФК «Урал».

- Я большой поклонник нашей команды. Сам в прошлом футболист, но завершил карьеру, сломав ногу. Теперь до конца жизни у меня в ноге несколько пластин, спицы и шурупы. однако это не сильно мешает мне танцевать, - смеется он.

Танцоры хотели не только зарядить всех хорошим настроением, но и пожелать удачи нашим футболистам в новом сезоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU