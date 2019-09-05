«Не платили больше полугода»: свердловское предприятие обязали погасить долг перед работниками почти в миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-05T08:29:28+03:00

Дирекция объяснила это тем, что жильцы их ЖК не оплачивали «коммуналку»

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Прокуратура заставила екатеринбургское предприятие выплатить работникам всю зарплату. Общая сумма долга составила почти миллион рублей.

- За период с июля 2017 по февраль 2018 дирекция не выплачивала зарплату 15 своим сотрудникам деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Общий размер неуплаты составил около 947 тысяч рублей.

Чтобы как-то исправить эту ситуацию, прокуратура допросила ряд сотрудников. Те рассказали, что все это произошло из-за того, что жители ЖК не платили «коммуналку», да и сама организация на тот момент была на стадии банкротства.

После этого дело было направлено в суд. Там предприятие обязали выплатить работникам всю зарплату в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU