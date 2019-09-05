На Урале отдали вод суд мужчину, решившего «сколотить» бизнес на азартных играх

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-05T08:42:58+03:00

Мужчина купил игровые автоматы и пытался сделать на этом незаконный бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он купил специальную аппаратуру для этого, но пользовался ей всего месяц

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Прокуратура Сысерти утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который владел незаконными автоматами для азартных игр.

- С февраля по апрель этого года он снимал помещение в одном из местных магазинов. Там он установил игровое оборудование: электронный терминал, оснащенный ПО, которое предназначалось для проведения азартных игр, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Вместе с тем, согласно законодательству, такая деятельность разрешена только на специальных игровых зонах. А таковых в Свердловской области нет.

- Сам обвиняемый пояснил, что электронный терминал простоял на входе в магазин около месяца, - добавили в ведомстве. – При этом, взял он его у неустановленного лица, когда искал подработку.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело и направлено в местный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU