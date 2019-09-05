На Урале отдали вод суд мужчину, решившего «сколотить» бизнес на азартных играх
Прокуратура Сысерти утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который владел незаконными автоматами для азартных игр.
- С февраля по апрель этого года он снимал помещение в одном из местных магазинов. Там он установил игровое оборудование: электронный терминал, оснащенный ПО, которое предназначалось для проведения азартных игр, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вместе с тем, согласно законодательству, такая деятельность разрешена только на специальных игровых зонах. А таковых в Свердловской области нет.
- Сам обвиняемый пояснил, что электронный терминал простоял на входе в магазин около месяца, - добавили в ведомстве. – При этом, взял он его у неустановленного лица, когда искал подработку.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело и направлено в местный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU