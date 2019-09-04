Вытащила из кармана шорт: Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч

СЕГОДНЯ 19:46 2019-09-04T19:46:56+03:00

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Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч. Женщина украла деньги у знакомого во время распития спиртного у него дома. Вытаскивающую руки из карманов шорт мужчины, увидела его проснувшаяся мама.

- В июле текущего года в дежурную часть поступило сообщение по факту хищения денежной суммы в размере 7 000 рублей. Мать потерпевшего, проснувшись увидела, как молодая особа, находившаяся у них в гостях, вытащила что-то из кармана шорт сына. Она предположила, что это были деньги, и попросила их вернуть обратно, но похитительница сразу покинула дом, - рассказали в пресс-службе полиции Камышлова.

Похитительницей денег оказалась неработающая, ранее судимая женщина 1979 года рождения. Она признала свою вину и возместила в полном объеме причиненный ущерб. Сейчас ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU