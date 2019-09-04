2019-09-04T19:46:56+03:00
Общество

Вытащила из кармана шорт: Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч

Женщина украла деньги у знакомого
Алина СУРИНА
Поделиться:
Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысячПолиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Камышлова нашла женщину, прикарманившую 7 тысяч. Женщина украла деньги у знакомого во время распития спиртного у него дома. Вытаскивающую руки из карманов шорт мужчины, увидела его проснувшаяся мама.

- В июле текущего года в дежурную часть поступило сообщение по факту хищения денежной суммы в размере 7 000 рублей. Мать потерпевшего, проснувшись увидела, как молодая особа, находившаяся у них в гостях, вытащила что-то из кармана шорт сына. Она предположила, что это были деньги, и попросила их вернуть обратно, но похитительница сразу покинула дом, - рассказали в пресс-службе полиции Камышлова.

Похитительницей денег оказалась неработающая, ранее судимая женщина 1979 года рождения. Она признала свою вину и возместила в полном объеме причиненный ущерб. Сейчас ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Забыли указать доходы: Прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатов
Встреча непобедимых: Уральский боксер Шавкат Рахимов готовится к отборочный бою IBF с Азингой Фузиле из ЮАР
При поддержке ЕВРАЗа школьники из Нижнего Тагила, Качканара и Междуреченска побывали в «Артеке»
Примут 700 детей за смену: В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику
Пропавшего в Екатеринбурге школьника нашли в Челябинской области
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Все, что за кадром: в Екатеринбурге появился новый киноклуб
В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод
Бузова одобряет: футболист Погребняк вместе с женой перекрасился в блонд
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»
На улицах Екатеринбурга появились такси с пакетом и динозаврами
Трассу Москва – Владимир планируют продлить до Екатеринбурга
Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 5,2% в августе
«От мужчины нужны только деньги и статус»: екатеринбурженки попали в список самых алчных женщин страны
В Нижнем Тагиле снова не выбрали подрядчика для строительства моста через пруд