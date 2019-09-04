Примут 700 детей за смену: В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-04T17:49:42+03:00

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В Екатеринбурге на Уралмаше построят детскую поликлинику. На проект нового здания ДГБ № 15 потребуется 15 миллионов рублей. Планируется, что строительство начнется в 2021 году. Сегодня предложение Главы Екатеринбурга Александра Высокинского рассмотрела комиссия по социальной защите и здравоохранению.

- Только так можно создать комфортные условия для маленьких пациентов и их родителей, внедрить новые технологии, в том числе диагностические. Например, открыть бактериологическую лабораторию в больнице, создать отделения профилактических осмотров. Сейчас всё это сделать невозможно из-за дефицита площадей, - отметил Александр Высокинский.

Планируется, что врачи смогут принимать до 700 маленьких екатеринбуржцев за смену. Для строительства новой детской поликлиники выделен земельный участок в границах переулка Суворовский и улицы 40 лет Октября. Здесь будут работать два педиатрических отделения на 28 участков и регистратура с call-центром. Обязательно, маленьких жителей будут принимать врачи узких специальностей (хирурги, неврологи, офтальмологи, ортопеды, травматологи, кардиологи, гастроэнтерологи и другие).

Также в поликлинике выделят места для работы отделений неотложной помощи, профилактических осмотров, реабилитации и физиотерапии. Будет работать и дневной стационар. На новой площади разместится лабораторная и диагностическая службы, в том числе отделения рентгенологии, УЗИ-диагностики и клинико-диагностическая лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU