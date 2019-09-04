Опять на те же грабли: уральца, три раза судимого за пьяное вождение, отправили в колонию
Ему назначили 10 месяцев тюрьмы и забрали права на 3 года
Мужчине, три раза судимого за пьяное вождение, в четвертый назначили 10 месяцев тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторых людей ничему жизнь не учит. Так, в Богдановиче автолюбителя, три раза судимого за пьяное вождение, отправили в колонию. Последний раз его поймали в июле этого года.
- Мужчина снова управлял автомобилем, будучи в нетрезвом состоянии, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он двигался ночью по улице Кунавина, где был остановлен сотрудниками ДПС.
После проверки выяснилось, что в крови у него – алкоголь в количестве 1,027 мг/литр. На этот раз суд приговорил его к 10 месяцам тюрьмы и лишил прав на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU