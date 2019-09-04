2019-09-04T09:11:31+03:00
Происшествия

«Живот пучит и голова болит»: на Урале вскрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем на 9,5 миллионов

Нарушителям грозит до 6 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий ГорелыхФото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых
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В Свердловской области, в селе Малобрусянское Белоярского района вскрыли крупнейший за последние годы подпольный коньячный мини-завод. В этом сотрудникам помогли бойцы ОМОН Росгвардии, они задержали 8 человек, один из них ранее уже был судим.

- Полицейские обнаружили 4 емкости объемом в тысячу литров каждая. Одна была заполнена водой, вторая – спиртосодержащей жидкостью темного цвета, третья – чистым спиртом, а четвертая – суррогатной водкой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Все емкости имели разливочные пистолеты и шланги.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Почти весь алкоголь был готов к продаже. Сотрудники полиции конфисковали больше 50 ящиков с пробками. Ориентировочная сумма ущерба составила больше 2,5 миллионов рублей. А общая сумма всей продукции – 9,5 миллионов.

- На вопрос бутлерам, употребляют ли они сами этот алкоголь, они ответили, что от этого «пойла» с красивыми этикетками живот пучит и голова на утро болит, - прокомментировал Горелых.

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Фото: пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых

Сейчас в отношении нарушителей возбуждено уголовное дел, расследование продолжается. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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