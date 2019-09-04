2019-09-04T08:35:31+03:00
Общество

«Чаще всего – в Турцию»: за лето на отдых слетали больше 287 тысяч маленьких уральцев

Самыми популярными курортами в России стали Москва и Сочи
Мария Трапезникова
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За это лето через Кольцово на отдых улетели больше 287 тысяч маленьких уральцевЗа это лето через Кольцово на отдых улетели больше 287 тысяч маленьких уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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На дворе уже 4 сентября, летние каникулы закончились, и все дети отправились в школы. По такому случаю аэропорт Кольцово подсчитал, сколько мальчишек и девчонок за лето прошли через рамки контроля по дороге на отдых.

- За это лето аэропорт обслужил 287,7 тысяч детей на внутренних и международных рейсах, - рассказали в пресс-службе. – В сравнении с тремя летними месяцами прошлого года рост составил 5%. Отметим, что детьми на воздушном транспорте считаются пассажиры до 12 лет.

Самым популярным местом отдыха стала Анталья (больше 80 тысяч детей). Всего на турецкие курорты (Анталья, Даламан и Бодрум) летом отправились 87 тысяч ребят. В России популярными местоми летнего отдыха стали Москва (37 тысяч) и Сочи (35 тысяч). Пятерку замыкают Симферополь и Анапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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