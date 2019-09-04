«Волосы с проседью и нет зубов»: в лесу под Екатеринбургом пропал пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-04T07:22:35+03:00

Он отправился по грибы и взял с собой рюкзак

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Под Екатеринбургом, в Полевском, пропал 65-летний Нестеренко Анатолий Владимирович. О пропаже сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

- Он направился в лес за грибами, в сторону деревни Косой Брод, - рассказали волонтеры. – Последний раз его видели 2 сентября.

Особые приметы: отсутствуют зубы.

Приметы: рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы с проседью, карие глаза, размер ноги – 41-42.

В день пропажи был одет в бежевую ветровку, джинсы и резиновые сапоги. С собой взял рюкзак.

Если вы знаете, где он может находиться, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU