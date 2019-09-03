2019-09-03T16:52:06+03:00
Общество

На Урале у пенсионера взяли деньги за сервисную программу для телефона, а оформить забыли

Отсутствие документов на сервис мужчина заметил, когда телефон сломался
Алина СУРИНА
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У пенсионера взяли деньги за сервисную программу для телефона, а оформить забылиУ пенсионера взяли деньги за сервисную программу для телефона, а оформить забылиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале у пенсионера взяли деньги за сервисную программу для телефона, а оформить забыли. Отсутствие документов мужчина заметил, когда телефон сломался. Пенсионер купил смартфон Самсунг GalaxyNote 9 за 60 тысяч рублей, защитное стекло и наклейку к нему. Также он взял часы смарт SamsungGalaxyWatchSmall стоимостью более 20 тысяч рублей.

- При оплате продавец включил в стоимость покупки стоимость сервисной программы телефонов/коммуникаторов/плееров Samsung (8 380 рублей) и стоимость сервисной программы часов смарт Samsung (2 633 рублей). Однако, потребителю не были выданы документы с условиями действия Сервисных программ, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Вскоре после покупки у мужчины разбился экран телефона. Полагая, что произошел страховой случай, он обратился к продавцу для ремонта. И только тогда выяснилось, что сервисная программа даже не оформлялись. Пенсионер несколько раз обращался к продавцу с просьбой оказать ему услугу по ремонту телефона, но его просьбы игнорировались. Даже после вручения продавцу заявления о возврате уплаченных денежных средств требования пожилого человека не были удовлетворены. Продавцам пришлось заплатить за забывчивость за 43 871 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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