«Вернем, но не знаем, когда»: жители микрорайона в Екатеринбурге уже неделю живут без горячей воды
Жители микрорайона Птицефабрика в Екатеринбурге с 26 августа сидят без горячей воды. Управляющая компания несколько раз переносила сроки.
- Работает все с перебоями. Сначала сказали, что дадут 28 августа, потом перенесли на 30 августа, - рассказывает Елена, жительница одного из домов. – В субботу, 31-го, наконец, дали, а в воскресенье, 1 сентября, снова отключили. С утра проверила – горячей воды снова нет.
А сегодня днем, 3 сентября, жители микрорайона получили письмо от УК, в которой говорится, что подача воды приостановлена в связи с аварией. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы. Когда они будут завершены, судя по письму, неизвестно.
Фото: сообщество "Подслушано Птицефабрика"
- Нам тоже не сказали точные сроки, - объяснили в УК, которая обслуживает дома микрорайона. – Но ребята работают на месте аварии с самого утра. Вполне возможно, что водоснабжение восстановят уже к вечеру этого дня. Максимум – завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU