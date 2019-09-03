«Вернем, но не знаем, когда»: жители микрорайона в Екатеринбурге уже неделю живут без горячей воды

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-03T13:06:12+03:00

Благо подается в дома с перебоями, через день

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Жители микрорайона Птицефабрика в Екатеринбурге с 26 августа сидят без горячей воды. Управляющая компания несколько раз переносила сроки.

- Работает все с перебоями. Сначала сказали, что дадут 28 августа, потом перенесли на 30 августа, - рассказывает Елена, жительница одного из домов. – В субботу, 31-го, наконец, дали, а в воскресенье, 1 сентября, снова отключили. С утра проверила – горячей воды снова нет.

А сегодня днем, 3 сентября, жители микрорайона получили письмо от УК, в которой говорится, что подача воды приостановлена в связи с аварией. Сейчас на месте проводятся ремонтные работы. Когда они будут завершены, судя по письму, неизвестно.

Фото: сообщество "Подслушано Птицефабрика"

- Нам тоже не сказали точные сроки, - объяснили в УК, которая обслуживает дома микрорайона. – Но ребята работают на месте аварии с самого утра. Вполне возможно, что водоснабжение восстановят уже к вечеру этого дня. Максимум – завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU