«Разворотили бульдозерами»: уральские полицейские уничтожили поле конопли
Наркотик прорастал на площади в 400 «квадратов»
Полицейские обнаружили целое поле конопли в одном из районов Екатеринбурга, его сразу уничтожилиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Уральские полицейские обнаружили поле дикорастущей конопли. Оно росло на территории Октябрьского района. О нем в отделение полиции сообщили неравнодушные граждане.
- По прибытии на место ранее поступившая информация подтвердилась. Последующая экспертиза показала, что найденное действительно является наркотиком, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Поле выглядело примерно вот так. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
В течение нескольких часов поле было уничтожено с помощью бульдозеров. Всего разворотили порядка 400 квадратных метров. Сейчас по этому факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU