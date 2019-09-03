«Разворотили бульдозерами»: уральские полицейские уничтожили поле конопли

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-03T11:31:54+03:00

Полицейские обнаружили целое поле конопли в одном из районов Екатеринбурга, его сразу уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наркотик прорастал на площади в 400 «квадратов»

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Уральские полицейские обнаружили поле дикорастущей конопли. Оно росло на территории Октябрьского района. О нем в отделение полиции сообщили неравнодушные граждане.

- По прибытии на место ранее поступившая информация подтвердилась. Последующая экспертиза показала, что найденное действительно является наркотиком, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Поле выглядело примерно вот так. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

В течение нескольких часов поле было уничтожено с помощью бульдозеров. Всего разворотили порядка 400 квадратных метров. Сейчас по этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU