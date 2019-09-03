Екатеринбурженка отсудила у магазина 100 тысяч за шерстяной подарок

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-03T11:20:34+03:00

Женщине подарили шерстяное пончо, но у нее оказалась на него аллергия Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч рублей за шерстяной подарок, на который у нее оказалась аллергия. Женщина приобрела постельное белье на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом. Она отдала за него 56,5 тысяч рублей – покупка была оформлена в кредит.

- За это продавец подарил женщине пончо и наколенник из таких же материалов, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – Но подарок не пришелся по душе. При использовании наколенника у женщины возникла аллергическая реакция.

Женщина обратилась в суд, потребовав с дирекции магазина порядка 200 тысяч рублей. Там лишь частично удовлетворили просьбу и обязали оплатить ей только половину – 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU