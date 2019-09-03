С мэром по соседству: в центре Екатеринбурга почти за 35 миллионов продают элитную двухэтажную квартиру

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-03T10:08:25+03:00

Салютами и парадами можно любоваться не выходя из дома

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В центре Екатеринбурга продают элитную двухэтажную квартиру на улице Урицкого, 7. Дом находится между зданием администрации города и правительством Свердловской области. Его продают за 34,9 миллионов рублей.

- Общая площадь квартиры 253 «квадратов». Она имеет двухуровневую планировку. На первом этаже располагается просторная гостиная, кухня-столовая, мастер-спальня с собственной душевой и детская, - говорится в объявлении на сайте N1.RU. – Большая ванная комната, гостевой санузел и три лоджии. На втором этаже имеется еще одна гостиная, оборудованная под кинозал, рабочий кабинет, ванная комната, санузел и две лоджии.

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

Фото: N1.RU

У дома закрытая дворовая территория, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. За квартирой закреплены два парковочных места. А из окна можно наблюдать праздничные парады и салюты.

ИСТОЧНИК KP.RU