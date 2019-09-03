«Долго не вызывали врача»: на Урале детсад обязан выплатить 100 тысяч ребенку, сломавшему на физкультуре ногу
Во время прыжков мальчик неправильно приземлился
Во время урока физкультуры мальчик сломал ногу, однако администрация сада долго не хотела вызывать врачаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижнего Тагила обязала детсад выплатить 100 тысяч ребенку, который сломал на физкультуре ногу.
- В феврале этого года во время урока физкультуры 5-летний мальчик во время прыжков упал на левый бок и получил серьезную травму ноги, - поделились в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он был осмотрен врачом, однако после проверки стало ясно, что его вызвали только спустя 3 часа после получения травмы.
Мальчику поставили серьезный диагноз, впоследствии он был прооперирован. Организацию детского сада обязали выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей за недосмотр.
ИСТОЧНИК KP.RU