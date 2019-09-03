«Долго не вызывали врача»: на Урале детсад обязан выплатить 100 тысяч ребенку, сломавшему на физкультуре ногу

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-03T09:09:52+03:00

Во время урока физкультуры мальчик сломал ногу, однако администрация сада долго не хотела вызывать врача Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Нижнего Тагила обязала детсад выплатить 100 тысяч ребенку, который сломал на физкультуре ногу.

- В феврале этого года во время урока физкультуры 5-летний мальчик во время прыжков упал на левый бок и получил серьезную травму ноги, - поделились в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он был осмотрен врачом, однако после проверки стало ясно, что его вызвали только спустя 3 часа после получения травмы.

Мальчику поставили серьезный диагноз, впоследствии он был прооперирован. Организацию детского сада обязали выплатить пострадавшему мальчику 100 тысяч рублей за недосмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU