Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву свой Audi
Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву Audi. Завод задолжал 147 работникам зарплату в порядке 6 миллионов рублей.
- Приставы Кушвинского района ранее уже арестовывали двигатели и котельную организации, после чего ей была погашена задолженность порядка 2 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
На этот раз приставы решили конфисковать Audi, который ранее был в залоге у банка и не использовался. Сотрудники завода «слили» информацию о том, что легковушка была на территории предприятия.
Приставы приехали на место и забрали автомобиль, после чего должник погасил всю неуплату.
ИСТОЧНИК KP.RU