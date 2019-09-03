Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву свой Audi

СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-03T08:52:50+03:00

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Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву Audi. Завод задолжал 147 работникам зарплату в порядке 6 миллионов рублей.

- Приставы Кушвинского района ранее уже арестовывали двигатели и котельную организации, после чего ей была погашена задолженность порядка 2 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

На этот раз приставы решили конфисковать Audi, который ранее был в залоге у банка и не использовался. Сотрудники завода «слили» информацию о том, что легковушка была на территории предприятия.

Приставы приехали на место и забрали автомобиль, после чего должник погасил всю неуплату.

ИСТОЧНИК KP.RU