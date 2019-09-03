2019-09-03T07:08:07+03:00
Общество

В Нижнетагильской Православной гимназии открылся спортзал за 40 миллионов

Его предполагали построить только через месяц
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба православной гимназииФото: пресс-служба православной гимназии
Изменить размер текста:

В Православной гимназии №11 в Нижнем Тагиле вчера, 2 сентября, торжественно открылся новый спортзал. Ранее его предполагали открыть только через месяц.

- Построенный по поручению губернатора Свердловской области спортивный зал с теплым переходом соответствует всем современным требованиям образовательных стандартов. Более 40 миллионов на строительство было выделено из регионального бюджета, - рассказали в пресс-службе мэрии Тагила.

Фото: пресс-служба православной гимназии

Фото: пресс-служба православной гимназии

Фото: пресс-служба православной гимназии

Фото: пресс-служба православной гимназии

На торжественной линейке присутствовал и глава города Владислав Пинаев. Ранее возникали сложности – работы не успевали закончить в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С мэром по соседству: в центре Екатеринбурга почти за 35 миллионов продают элитную двухэтажную квартиру
Екатеринбургский зоопарк просит добровольцев принести тыкву для слонихи Даши и бегемота Евы
«Не опять, а снова»: в Филькино почти восстановили «утонувший» мост
«Долго не вызывали врача»: на Урале детсад обязан выплатить 100 тысяч ребенку, сломавшему на физкультуре ногу
Свердловский министр образования даст старт новому учебному году в прямом эфире
Свердловское предприятие погасило долги перед сотрудниками, отдав в жертву свой Audi
Уральцы стали чаще заказывать посылки из Китая
«Пытался догнать автобус»: в Екатеринбурге на Пионерском под колеса попал подросток, перебегающий на «красный»
На Урале бывший полицейский оформлял ложные ДТП из-за страховки
Как и предрекали: в первый учебный день Екатеринбург встал в шестибальные пробки
Полностью сгорела обшивка: на Урале вспыхнул автосервис
«Похожа на Зимний дворец»: британская газета The Times высказалась о школе с золотыми унитазами в Екатеринбурге
Нуждается в медицинской помощи: На Урале ищут молодого человека
Территорию вокруг Центрального стадиона благоустроят спустя год после ЧМ в Екатеринбурге
Сезон простуд: За неделю в Свердловской области заболели больше 13 тысяч человек
В прокуратуре рассказали, кто из уральцев имеет право на бесплатные лекарства