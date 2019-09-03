В Нижнетагильской Православной гимназии открылся спортзал за 40 миллионов

СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-03T07:08:07+03:00

Его предполагали построить только через месяц

Изменить размер текста: A A

В Православной гимназии №11 в Нижнем Тагиле вчера, 2 сентября, торжественно открылся новый спортзал. Ранее его предполагали открыть только через месяц.

- Построенный по поручению губернатора Свердловской области спортивный зал с теплым переходом соответствует всем современным требованиям образовательных стандартов. Более 40 миллионов на строительство было выделено из регионального бюджета, - рассказали в пресс-службе мэрии Тагила.

Фото: пресс-служба православной гимназии

Фото: пресс-служба православной гимназии

На торжественной линейке присутствовал и глава города Владислав Пинаев. Ранее возникали сложности – работы не успевали закончить в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU