2019-09-02T19:05:39+03:00
Общество

Территорию вокруг Центрального стадиона благоустроят спустя год после ЧМ в Екатеринбурге

Начальная стоимость работ - 410 тысяч рублей
Алина СУРИНА
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Временные конструкции оставшиеся после ЧМ-2018 уберут спустя годВременные конструкции оставшиеся после ЧМ-2018 уберут спустя годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Территорию вокруг Центрального стадиона благоустроят спустя год после ЧМ по футболу в Екатеринбурге. Начальная стоимость работ - 410 тысяч рублей. Такая цифра указана в аукционе на сайте госзакупок. Подрядчик согласно документам должен демонтировать временные конструкции, оставшиеся после ЧМ-2018. Деньги выделят из регионального бюджета.

- Виды работ, подлежащие выполнению - выполнение демонтажных и восстановительных работ по объекту и благоустройство территории, прилегающей к стадиону, расположенному в городе Екатеринбурге по улице Репина, 5, - указано на сайте госзакупок Свердловской области.

Подрядчик должен будет провести «демонтажные и восстановительные работы» в границах улиц Пирогова - Ключевская - Венгерских Коммунаров и на участке улицы Ключевская от Пирогова до Мельникова. Работы должны быть завершены до 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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