Сезон простуд: За неделю в Свердловской области заболели больше 13 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-02T18:29:50+03:00

За неделю в Свердловской области заболели больше 13 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За неделю в Свердловской области ОРВИ заболели 13,3 тысячи человек. Это на 10% выше уровня прошлой недели. Связано это с началом сезонного подъёма ОРВИ. Наибольший темп прироста заболеваемости зарегистрирован среди подростков 15 – 17 лет. В группе риска – дети.

– Можно ожидать дальнейшего продолжения роста заболеваемости в следующие недели, прежде всего в среде детей, посещающих детские сады и школы, в связи с возвращением детей в организованные коллективы, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

В Екатеринбурге зарегистрировано 6,5 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей.За неделю в регионе зарегистрировано 442 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Это наиболее частое осложнение гриппа. Количество заболевших выше на 17% выше среднемноголетнего уровня. 71% – это взрослое население. Максимальный уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей от 3 до 6 лет.

26 августа стартовала прививочная кампания против гриппа. По состоянию на сегодняшний день проведено 1560 прививок против гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU