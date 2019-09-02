Раздавал трактористам права: в Екатеринбурге за взятки будут судить чиновника

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-02T17:24:38+03:00

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В Екатеринбурге за взятки будут судить чиновника. Трактористы платили предприимчивому начальнику деньги, чтобы получить права без экзамена. Расследование уголовного дела завершили в отношении бывшего начальника отдела гостехнадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

- По данным следствия, обвиняемый разработал преступную схему, которая позволяла на постоянной основе получать взятки за незаконную выдачу гражданам удостоверений на право управления самоходными машинами. При этом гражданам, которым за незаконное вознаграждение выдавались указанные удостоверения, не требовалось проходить обучение профессии тракториста-машиниста и не нужно было сдавать теоретический и практический экзамен, - рассказали в пресс-службе следственного комитета Свердловской области.

За время работы на должности начальника он успел получить деньги за выдачу 32 прав. Максимальное наказание, которое может получить чиновник - три года.

ИСТОЧНИК KP.RU